ECCO PERCHÈ

Usa, truppe della Guardia Nazionale del Texas in un centro militare vicino a Chicago

È il segno più evidente finora del piano dell'amministrazione Trump di inviare truppe nell'area di Chicago, decisione non condivisa dal governatore"dell'Illinois

09 Ott 2025 - 15:19
Membri della Guardia Nazionale del Texas si sono insediati in un centro della Riserva dell'Esercito nell'Illinois, il segno più evidente finora del piano dell'amministrazione Trump di inviare truppe nell'area di Chicago. Una decisione, quella del presidente Usa, non condivisa dal governatore dell'Illinois, J. B. Pritzker, e dal sindaco di Chicago, Brandon Johnson, entrambi democratici. "Il sindaco di Chicago dovrebbe essere in prigione per non aver protetto gli agenti dell'Ice. Anche il governatore Pritzker!", ha affermato Donald Trump su Truth.