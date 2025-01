Usa, Trump limita le transizioni di genere per gli under 19

Trump ha firmato un ordine esecutivo per limitare le transizioni di genere per le persone di età inferiore ai 19 anni. Sul fronte ius soli è intervenuta la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt. "L'opinione legale di questa amministrazione è che lo ius soli sia incostituzionale", ha detto Leavitt nel suo primo briefing con la stampa, assicurando che la presidenza Trump è pronta a difendere la sua battaglia per annullare lo ius soli davanti alla Corte suprema. Sono partite intanto le retate contro i migranti anche a New York. Rastrellamenti sono in corso in città per scovare i clandestini con precedenti penali, mentre Donald Trump firma il decreto per rivedere le regole sui soldati transgender nell'esercito americano. Il presidente Usa ha anche confermato l'ordine per la creazione dello scudo Iron Dome negli Stati Uniti.