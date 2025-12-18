Usa, Trump: "Ho ereditato un disastro"

Con toni accesi, il presidente ha elencato i successi delle sue politichedi Maria Luisa Rossi Hawkins
"Ho ereditato un disastro, ma sto riparando le cose". Comincia riferendosi direttamente al detestato Biden il discorso di fine anno di Donald Trump, che con toni accesi elenca i successi delle sue politiche.
