Mondo
nel discorso di fine anno

Usa, Trump: "Ho ereditato un disastro"

Con toni accesi, il presidente ha elencato i successi delle sue politiche

di Maria Luisa Rossi Hawkins
18 Dic 2025 - 12:51
01:33 

"Ho ereditato un disastro, ma sto riparando le cose". Comincia riferendosi direttamente al detestato Biden il discorso di fine anno di Donald Trump, che con toni accesi elenca i successi delle sue politiche.

