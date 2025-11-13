Logo Tgcom24
LE PAROLE DEL PRESIDENTE

Usa, Trump firma il decreto che mette fine allo shutdown

Il presidente degli Stati Uniti ha firmato il provvedimento alla Casa Bianca

13 Nov 2025 - 10:04
00:51 

Il più lungo shutdown nella storia degli Stati Uniti è terminato dopo 43 giorni. Il presidente Donald Trump ha firmato il provvedimento alla Casa Bianca. Lo shutdown dei record ha causato stress finanziario ai dipendenti federali, rimasti senza stipendio, bloccando decine di viaggiatori negli aeroporti e generando lunghe code. La firma è avvenuta poche ore dopo l'approvazione del provvedimento da parte della Camera dove c'erano stati 222 voti a favore e 209 contrari. "Voglio solo dirvi che il Paese non è mai stato in condizioni migliori. Abbiamo attraversato questo breve periodo di crisi con i Democratici perché pensavano che sarebbe stato vantaggioso dal punto di vista politico, ed è un onore ora firmare questo incredibile disegno di legge e rimettere in moto il nostro Paese", ha detto Trump.