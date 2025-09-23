Logo Tgcom24
L'APPELLO DEL TYCOON

Usa, Trump: "Donne incinta limitino uso del paracetamolo, rischio elevato di autismo"

L'annuncio del presidente Usa alla Casa Bianca rivolto alle donne in gravidanza

23 Set 2025 - 11:49
"Con effetto immediato, la Fda (Food and Drug Administration, ndr) informerà i medici che l'uso di paracetamolo, o Tylenol, può essere associato a un rischio molto elevato di autismo". Lo ha detto Donald Trump parlando alla Casa Bianca. "Quindi assumere Tylenol non fa bene - ha detto il presidente Usa -. Per questo motivo, raccomandano vivamente alle donne di limitare l'uso di Tylenol durante la gravidanza, a meno che non sia strettamente necessario".

