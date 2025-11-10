Usa, Trump alla NFL: l'accoglienza allo stadio tra fischi e applausi

Donald Trump è stato accolto da tanti fischi, ma anche da applausi, allo stadio durante una partita della stagione regolare della NFL. Il presidente degli Stati Uniti ha assistito alla sfida tra i Washington Commanders e i Detroit Lions. I fischi sono partiti quando la sua immagine è apparsa sul maxischermo a fine primo tempo, mentre si trovava in tribuna accanto al presidente della Camera, Mike Johnson. Poi sono continuati durante l’intervallo, quando lo speaker dello stadio ha annunciato ufficialmente la sua presenza.Trump è poi intervenuto in una cerimonia dedicata ai membri delle forze armate, leggendo un giuramento insieme ai militari. Anche in quel momento parte del pubblico ha continuato a contestarlo con fischi e cori.