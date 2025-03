Le immagini di una telecamera di sicurezza hanno ripreso un tornado che ha scoperchiato un edificio e lo ha lanciato contro una struttura vicina a Hugo, in Oklahoma. Negli Stati Uniti forti tempeste hanno ucciso due persone in Mississippi, scoperchiato un condominio e una casa di cura in una piccola città dell'Oklahoma e minacciato altre comunità in tutto il Paese.