Usa, studentessa turca arrestata fuori dall'università

Rumeysa Ozturk è una studentessa turca della Tufts University, nel Massachusetts, che è stata arrestata fuori dal campus. A prelevarla sono stati gli uomini del Dipartimento per la Sicurezza Nazionale degli Stati Uniti, mentre usciva per andare a cena e rompere il digiuno del Ramadan assieme a un gruppo di amici. "Non sappiamo dove si trovi e non siamo riusciti a contattarla. Non sono state presentate accuse contro Rumeysa fino ad oggi, per quanto ne sappiamo", ha detto il suo avvocato, aggiungendo che la ragazza era in possesso di un regolare visto di studio in quanto dottoranda alla Tufts.