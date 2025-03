Usa, SpaceX rinvia lancio razzo per riportare a terra due astronauti

Un problema alla rampa di lancio ha spinto SpaceX a ritardare un volo per sostituire i due astronauti della Nasa bloccati sulla Stazione Spaziale Internazionale. Il nuovo equipaggio, in partenza dal Kennedy Space Center di Cape Canaveral, deve raggiungere la Stazione Spaziale Internazionale prima che Butch Wilmore e Suni Williams possano tornare a casa dopo nove mesi trascorsi in orbita. Meno di quattro ore prima del decollo serale previsto del razzo Falcon dalla struttura della NASA sono emerse preoccupazioni per il sistema idraulico. Già allacciati alla loro capsula, i quattro astronauti hanno atteso la decisione finale, arrivata a meno di un'ora dal conto alla rovescia.