Operation Pacific Viper

Usa, sotto sequestro 9,5 tonnellate di cocaina per un valore di 156 milioni di dollari

La droga proviene da quattro intercettamenti di navi sospette nelle acque internazionali al largo di Messico, Centro e Sud America

26 Set 2025 - 11:09
Scaricati a San Diego, dalla Guardia Costiera statunitense, circa 9.583 kg di cocaina, sequestrati durante operazioni tra agosto e settembre off shore. Una volta immessa sul mercato la droga avrebbe fruttato oltre  156 milioni di dollari. La cocaina sequestrata proviene da quattro intercettamenti di navi sospette nelle acque internazionali al largo di Messico, Centro e Sud America. L’operazione rientra nell’Operation Pacific Viper, missione contro il narcotraffico nel Pacifico orientale, che vede cooperare Guardia Costiera, Marina, DEA e altre agenzie statali.

