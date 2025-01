Usa, sindaco di New York contro Biden sui migranti

Incriminato per vendetta. Il sindaco di New York ha dichiarato di essere stato "abbandonato" dal Partito democratico "insieme alla classe operaia", sostenendo di essere stato isolato per i suoi problemi giudiziari e le conseguenti ricadute in termini di gradimento da parte degli elettori. Adams ha sostenuto che i Democratici "nell'orbita del dipartimento di Giustizia sotto l'amministrazione Biden" hanno ritenuto che non fosse "un buon democratico", per le sue critiche agli effetti della politica migratoria della precedente amministrazione. Adam ha sostenuto che proprio l'ostilità nutrita nei suoi confronti da esponenti dell'amministrazione Biden abbia portato alla sua incriminazione con diverse accuse federali, tra cui corruzione e frode telematica. Adams ha negato le accuse, professandosi innocente.