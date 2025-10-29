Si apre l'era del jet supersonico "silenzioso": il primo volo dell'X-59 in California

L’X-59, il jet supersonico “silenzioso” della NASA, ha effettuato con successo il suo primo volo di prova sorvolando il deserto della California. Il decollo è avvenuto dalla base Skunk Works di Lockheed Martin a Palmdale, circa 100 chilometri a nord di Los Angeles. L’aereo sperimentale, sviluppato per superare la velocità del suono con un rumore minimo, punta a rivoluzionare i viaggi aerei commerciali. Il test apre la strada a una nuova generazione di voli supersonici più rapidi e sostenibili, senza il classico boom sonico che finora ne ha limitato l’uso sopra le aree abitate.