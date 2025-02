Usa-Russia, a Riad colloqui su relazioni bilaterali e Ucraina

Al via a Riad l'incontro fra delegazioni di Russia e Stati Uniti per avviare colloqui sul miglioramento delle relazioni fra i due Paesi e sulla fine della guerra in Ucraina. Al Diriyah Palace di Riad, il segretario di Stato americano Marco Rubio ha incontrato il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov . L'incontro segna un altro passo fondamentale dell'amministrazione Trump per invertire la politica Usa di isolamento della Russia e intende spianare la strada a un incontro fra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il presidente russo Vladimir Putin.