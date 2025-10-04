Usa, riapre il maxi labirinto di mais in California: omaggio agli agricoltori

A Dixon, vicino a Sacramento, ha riaperto per la 24esima stagione Cool Patch Pumpkins, celebre per il suo gigantesco labirinto tra i campi di mais. Quest’anno il tema è “Gli agricoltori, il cuore dell’America”, un omaggio a chi lavora ogni giorno per garantire il cibo sulle nostre tavole. Con oltre 24 ettari di estensione, il labirinto è tra i più grandi al mondo, inserito due volte nel Guinness dei Primati. Aperto fino ad Halloween, l’evento include anche attività per famiglie e bambini, come il bagno nel mais e popcorn fresco.