Usa, la provocatoria statua di Trump ed Epstein di nuovo in mostra

A Washington è ricomparsa la statua "Best Friends Forever", la scultura che raffigura Donald Trump e Jeffrey Epstein mentre si tengono per mano e saltellano. L'opera è stata esposta all'esterno del Busboys and Poets Art Café, dopo essere apparsa più volte negli ultimi mesi in diversi punti della capitale, incluso il National Mall. La statua ritrae il presidente degli Stati Uniti accanto al finanziere morto in carcere, accusato di traffico sessuale. La nuova comparsa avviene all'indomani della diffusione di tre e-mail legate a Trump da parte dei democratici della Commissione di vigilanza della Camera. Tra queste, una del 2011 in cui Epstein raccontava a Ghislaine Maxwell che Trump avrebbe trascorso ore nella sua casa insieme a una vittima del traffico sessuale.