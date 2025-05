Usa, la protesta degli studenti pro Palestina alla Columbia University

Gli studenti filo-palestinesi hanno organizzato un sit-in nella biblioteca principale della Columbia University di New York. Il gruppo ha appeso bandiere palestinesi e altri striscioni sugli scaffali delle librerie in una sala di lettura. A seguito delle minacce dell'amministrazione Trump sui suoi finanziamenti federali, la Columbia a marzo ha annunciato radicali cambiamenti politici. Tra questi, il divieto per gli studenti di indossare maschere per nascondere la propria identità e la regola secondo cui coloro che protestano nel campus devono fornire la propria identità quando richiesto. La scuola ha anche affermato di aver assunto nuovi agenti di pubblica sicurezza autorizzati a effettuare arresti nel campus.