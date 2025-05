Usa, la polizia ferma due detenuti evasi: il video dell'inseguimento e l'arresto

Le autorità statunitensi hanno catturato tre dei dieci detenuti evasi da una prigione di New Orleans. La polizia di Stato della Louisiana ha dichiarato lunedì che uno degli uomini è stato arrestato a Baton Rouge e altri due sono stati fermati nella contea di Walker, in Texas. Le telecamere a bordo delle pattuglie e le bodycam indossate dagli agenti mostrano l'inseguimento in auto e il successivo arresto di Leo Tate e Jermaine Donald, fuggiti venerdì 16 maggio dall'Orleans Justice Center insieme ad altri otto uomini. Le autorità hanno setacciato la zona di New Orleans alla ricerca dei fuggitivi. I funzionari della città e dello Stato hanno sottolineato le numerose lacune nella sicurezza della prigione.