Usa, la paura dei migranti

Trump ha firmato un centinaio di ordini esecutivi. Tra questi quello che sancisce l'emergenza nazionale ai confini con il Messico, aprendo la strada a espulsioni di massa. Subito è stata disattivata l'app con cui i migranti chiedono appuntamento alle frontiere per presentare domanda d'asilo. Anche chi aveva già ottenuto le carte in regola e aveva pronto il viaggio negli Stati Uniti, torna irregolare. Cancellati 10mila accessi già validati. Eliminato lo ius soli, il diritto di cittadinanza per nascita, contrariamente a quanto scritto nella costituzione, al 14esimo emendamento. In poche ore le frontiere col Messico sono state blindate.