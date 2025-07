Usa, la deputata Dem Ocasio-Cortez"dovrà pagare 2.700 dollari per l'abito "Tax the Rich"

"Tax the rich", "tassate i ricchi", recitava il famoso abito indossato da Alexandria Ocasio-Cortez, rappresentante dello Stato di New York, 35 anni, al Met Gala del 2021. Tuttavia, adesso, è proprio la democratica progressista a dover pagare oltre 2.700 dollari alla stilista Aurora James, creatrice del vestito. A stabilirlo - dopo un processo durato tre anni - è stata la Commissione Etica della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti - l'organismo bipartisan che indaga su eventuali violazioni di condotta da parte dei deputati - secondo cui i mille euro pagati dalla deputata per prendere in affitto l'abito, non rispecchiano il prezzo del mercato per un vestito di alta moda.