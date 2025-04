Usa, l'appello di Oliver Stone al Congresso: "Riaprite le indagini sull'omicidio di Kennedy"

Il regista cinematografico statunitense Oliver Stone ha sollecitato la riapertura delle indagini sull'assassinio dell'ex presidente, John Fitzgerald Kennedy, avvenuto nel 1963. "Chiedo di riaprire ciò che la commissione Warren non è riuscita, miseramente, a completare", ha detto il regista nel corso di un'udienza tenuta dalla Task Force on the Declassification of Federal Secrets, gruppo di lavoro istituito presso la Camera dei rappresentanti. Stone - il cui "Jfk" del 1991 aveva rilanciato molte delle teorie complottiste associate al delitto di Dallas -, ha rivendicato l'esigenza di perseguire la verità definita come "il tesoro più grande che un'anima socratica possa raggiungere in questa vita". Il regista ha chiesto una nuova indagine "in buona fede, al di là di ogni considerazione politica", che parta dalla scena del crimine fino al processo, includendo un riesame della catena di custodia del fucile, dei proiettili, delle impronte digitali e dell'autopsia, da lui definita "non incredibile". Il lavoro della task force segue l'ordine firmato a marzo con cui il presidente Donald Trump ha deciso di togliere il segreto dal materiale riguardante il caso.