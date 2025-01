Usa, John Ratcliffe presta giuramento come nuovo direttore della CIA

John Ratcliffe ha prestato giuramento come nuovo direttore della Central Intelligence Agency (Cia), davanti al vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance. Giovedì il Senato ha confermato Ratcliffe, dando al presidente Donald Trump il secondo membro del suo nuovo Gabinetto. Ratcliffe è stato direttore dell'intelligence nazionale durante il primo mandato di Trump. Il repubblicano texano è un ex procuratore federale che è emerso come accanito difensore del tycoon mentre era deputato al Congresso durante il primo impeachment di Trump.