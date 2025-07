Usa, incendio in una fabbrica di fuochi d'artificio a Sacramento

Un magazzino di fuochi d'artificio è andato in fiamme nel nord della California. Gli elicotteri dei notiziari che hanno sorvolato la fabbrica in fiamme a Esparto, a ovest di Sacramento, hanno ripreso le drammatiche immagini del rogo che fortunatamente non ha provocato feriti. Le fiamme si sono propagate dal magazzino in fiamme all'area circostante, bruciando circa 80 acri di terreno.