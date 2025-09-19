Usa, il rientro di Donald Trump e Melania dopo il viaggio nel Regno Unito

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e la first lady Melania Trump sono arrivati alla base di Andrews, vicino a Washington, dopo il viaggio nel Regno Unito per una visita di Stato, dove hanno incontrato la famiglia reale britannica a Windsor mercoledì e il primo ministro Keir Starmer a Chequers giovedì. Trump e Starmer hanno firmato quello che entrambe le parti hanno definito un accordo storico in ambito commerciale, con investimenti record in materia di scienza e tecnologia.