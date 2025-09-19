Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Snack video
viaggio di ritorno

Usa, il rientro di Donald Trump e Melania dopo il viaggio nel Regno Unito

Il presidente americano e la First Lady hanno incontrato la famiglia reale britannica e il primo ministro Keir Starmer

19 Set 2025 - 09:15
00:33 

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e la first lady Melania Trump sono arrivati alla base di Andrews, vicino a Washington, dopo il viaggio nel Regno Unito per una visita di Stato, dove hanno incontrato la famiglia reale britannica a Windsor mercoledì e il primo ministro Keir Starmer a Chequers giovedì. Trump e Starmer hanno firmato quello che entrambe le parti hanno definito un accordo storico in ambito commerciale, con investimenti record in materia di scienza e tecnologia.

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri