Usa, il New Shepard di Blue Origin completa la sua 33esima missione spaziale

Il New Shepard di Blue Origin ha lanciato con successo sei persone in un breve viaggio nello spazio. I passeggeri della missione NS-33 includevano Allie Kuehner e suo marito Carl Kuehner, Leland Larson, Freddie Rescigno Jr., Owolabi Salis e Jim Sitkin. La capsula New Shepard di Blue Origin è atterrata nel deserto del Texas occidentale circa 10 minuti dopo il lancio. L'azienda afferma che questo lancio è stato il suo 13esimo volo spaziale con equipaggio umano e il 33esimo volo per il programma New Shepard.