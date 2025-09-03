Logo Tgcom24
GESTO EROICO

Usa, giocatore di football salva un uomo dalle fiamme della sua auto

Il video dell'audace salvataggio mostra Larry Pickett Jr. e suo padre che tirano fuori l'uomo dall'abitacolo e lo portano lontano dal veicolo

03 Set 2025 - 13:54
01:11 

 Un giocatore di football dell'esercito e suo padre hanno estratto un uomo da un'auto che aveva da poco fatto un incidente, poco prima che prendesse fuoco. Lo schianto è avvenuto vicino all'Accademia militare degli Stati Uniti a West Point. Il video dell'audace salvataggio mostra Larry Pickett Jr. e suo padre, Larry Pickett Sr., che tirano fuori l'uomo dall'abitacolo e lo portano lontano dal veicolo. Le autorità riferiscono che la berlina bianca si è schiantata contro un palo della luce sulla Route 9W a Fort Montgomery, New York, a circa 4 miglia da West Point.

