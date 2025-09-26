Logo Tgcom24
Usa, ex capo dell'Fbi incriminato

Si procederà"per"dichiarazioni false e ostruzione"della giustizia. Nei giorni scorsi il presidente aveva chiesto al ministro"della Giustizia"di perseguire i suoi nemici, fra i quali appunto Comey

di Isabella Josca
26 Set 2025 - 13:26
"Ecco James, lui ormai è più famoso di me". Donald Trump, all'inizio del primo mandato alla Casa Bianca, lo accolse così, con una battuta. Una stretta di mano con l'allora capo dell'Fbi James Comey, presto diventato uno dei suoi principali nemici: indagò su Trump per il Russiagate - le ingerenze russe nelle presidenziali americane del 2016 - inchiesta definita dal tycoon una caccia alle streghe. Ora Comey è sul banco degli imputati, incriminato da un gran giurì con due capi d'accusa, false dichiarazioni e ostruzione alla giustizia. L'ex direttore dell'agenzia federale avrebbe negato - al Congresso - di aver autorizzato la divulgazione di informazioni riservate riguardo all'indagine sui presunti legami tra la campagna elettorale di Trump e la Russia di Putin, poi archiviata ma non senza che restassero dubbi. Ora Comey rischia 5 anni di carcere.

