Usa, Donald Trump firma: finisce lo shutdown

Due dossier sul tavolo dello studio ovale, lo shutdown che finisce e l'ombra del caso Epstein. Donald Trump chiama a raccolta giornalisti e telecamere per firmare la legge che pone fine alla chiusura più lunga della storia delle attività governative non essenziali. "Con la mia firma il governo federale riprende le normali operazioni - ha detto il presidente - continueremo a lavorare per rendere gli stati uniti accessibili a tutti gli americani". Dopo il via libera del Senato, è arrivato anche il voto favorevole della Camera. Riapre così il governo, dopo 43 giorni di caos, licenziamenti, stipendi e sussidi congelati, paralisi del trasporto aereo, centinaia di migliaia di dipendenti federali in congedo forzato, la sospensione degli aiuti alimentari alle famiglie più povere.