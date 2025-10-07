Usa, dazi al 107% sulla pasta italiana: rischio balzello da 700 milioni di dollari

La guerra commerciale con gli Usa torna a colpire l'Italia, protagonista questa volta il nostro prodotto agroalimentare più noto: la pasta che sulle tavole degli americani rischia di diventare una pietanza davvero salata. La minaccia è di dazi al 107% alla dogana per spaghetti, fusilli e rigatoni Made in Italy. La Commissione Ue in accordo col governo italiano, se necessario interverrà anche se il superdazio esula dalle trattative Usa-Ue sulle tariffe, perché si riferisce ad un'indagine sulla concorrenza dei prezzi del Dipartimento del Commercio Usa.