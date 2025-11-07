Logo Tgcom24
SOLO TANTO SPAVENTO

Usa, cane si aggira in autostrada: la polizia interviene e lo salva

Il blitz"degli agenti nel Ted Williams Tunnel di Boston, nel Massachusetts

07 Nov 2025 - 16:58
00:43 

Si è intrufolato, non si sa come, nel Ted Williams Tunnel di Boston, nel Massachusetts, attraverso cui passa un'autostrada. Ma grazie all'intervento della polizia statale, si è salvato. Protagonista di questa disavventura è un cane, "beccato" dagli automobilisti a zampettare sulla carreggiata. Nel video diffuso dal dipartimento dei Trasporti nel Massachussetts, si vede l'intervento degli agenti che bloccano il traffico nel tunnel e recuperano il cane.

