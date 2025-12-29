Logo Tgcom24
Usa, caccia ai dati sui turisti in arrivo

Foto del volto, impronte digitali e scansione dell'iride per chi entra e esce dagli Stati Uniti

29 Dic 2025 - 12:34
01:28 

Dal 26 dicembre l’ingresso e l’uscita dagli Stati Uniti per tutti gli stranieri, inclusi turisti e residenti con Green Card, prevedono controlli biometrici estesi: foto del volto, impronte digitali e palmari, scansione dell’iride. I dati raccolti saranno conservati negli archivi federali per 75 anni, anche dopo la morte degli interessati. La misura, senza più esenzioni per età o status, ha acceso una polemica sulla tutela della privacy e sulla gestione dei dati sensibili.

usa
video evidenza