Usa, caccia ai dati sui turisti in arrivo

Dal 26 dicembre l’ingresso e l’uscita dagli Stati Uniti per tutti gli stranieri, inclusi turisti e residenti con Green Card, prevedono controlli biometrici estesi: foto del volto, impronte digitali e palmari, scansione dell’iride. I dati raccolti saranno conservati negli archivi federali per 75 anni, anche dopo la morte degli interessati. La misura, senza più esenzioni per età o status, ha acceso una polemica sulla tutela della privacy e sulla gestione dei dati sensibili.