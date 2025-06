Usa, arrestato il presunto killer di Minneapolis

È stato arrestato Vance Boelter, l'uomo sospettato degli attacchi in Minnesota in cui sono stati uccisi la deputata democratica Melissa Hortman e suo marito, e feriti il senatore democratico John Hoffman e sua moglie. Lo riporta il New York Times citando le autorità. La caccia all'uomo è durata due giorni. Sebbene fosse armato, Boelter, 57 anni, è stato arrestato "senza l'uso della forza", ha dichiarato il colonnello della polizia del Minnesota, Jeremy Geiger. La sua fuga si è conclusa domenica sera nella città di Green Isle, più di un'ora a ovest di Minneapolis.