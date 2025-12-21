Usa, alcuni file su Epstein non più accessibili: crescono speculazioni

Non si placano le polemiche per il caso Epstein: al contrario - dopo che il Dipartimento di Giustizia ha rilasciato migliaia di documenti venerdì sera - la tensione è aumentata, con i Democratici - ma anche parte dei Repubblicani - e le vittime del finanziere pedofilo che accusano l'amministrazione Trump di agire in modo poco trasparente. Alcune ore fa, sono state rimossi dal sito del Dipartimento di Giustizia 15 file precedentemente pubblicati, tra cui l'immagine che ritrae un tavolo con un cassetto aperto contenente due scatti. Nel primo si vede Donald Trump in piedi, circondato da donne in costume da bagno, nel secondo - noto a tutti - si vede il presidente con la first lady Melania, Epstein e la compagna Ghislaine Maxwell. Le altre immagini rimosse dal sito erano quasi tutti ritratti di donne nude nella casa del finanziere pedofilo.