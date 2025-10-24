Usa, al Columbus Zoo nasce il secondo elefantino in un anno: coccole tra mamma e piccolo

Il cucciolo è figlio di mamma Phoebe, 38 anni, e di papà Sabu che vive nello zoo di Cincinnati
Columbus Zoo and Aquarium, in Ohio, dà il benvenuto alla nascita di un elefantino per la seconda volta in un anno. Il cucciolo è figlio di mamma Phoebe, 38 anni, e di papà Sabu che vive nello zoo di Cincinnati. Il piccolo elefante, che pesa già 100 kg, non è ancora visibile al pubblico. Questo per consentire a mamma e figlio di trascorrere del tempo insieme senza interruzioni e al team di cura degli animali e medicina conservativa dello zoo di fornire un monitoraggio 24 ore su 24 mentre il piccolo inizia a stare in piedi, a poppare e a esplorare l'ambiente circostante.