Usa, ai raduni anti-Trump esplode la moda dei gonfiabili

Sabato circa 7 milioni di persone riempivano le città statunitensi per l'ultima protesta No Kings e molti sono scesi in piazza travestiti da rana

23 Ott 2025 - 08:38
