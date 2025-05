Usa, aereo si schianta a San Diego: sventrata una casa e auto in fiamme

Un piccolo aereo è precipitato su un quartiere di San Diego, negli Stati Uniti, provocando l'incendio di circa 15 case e l'evacuazione di diversi isolati. In fiamme anche alcune automobili. "C'è carburante per aerei ovunque", ha detto il vice capo dei vigili del fuoco Dan Eddy durante una conferenza stampa. "Il nostro obiettivo principale è perlustrare tutte queste case e portare tutti in salvo". Il fatto è accaduto nel quartiere di Murphy Canyon. La Federal Aviation Administration ha dichiarato che il velivolo Cessna 550 (capace di trasportare da otto a dieci persone) è precipitato vicino all'aeroporto Montgomery-Gibbs Executive.