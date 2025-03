Usa, accordo in 5 punti su Mar Nero e strutture energetiche

Nonostante i tentativi di negoziato in Arabia Saudita per una tregua, un nuovo attacco di droni russi ha scatenato allarmi in Ucraina, confermando le preoccupazioni di Zelensky sulla mancanza di sincerità di Mosca riguardo la pace. Intanto, la Casa Bianca ha annunciato un accordo in 5 punti con Mosca e Kiev, ma la Russia frena, chiedendo la revoca delle sanzioni. Zelensky, pronto per il vertice a Parigi, accusa Mosca di manipolare gli accordi mentre il ministro degli Esteri russo accusa il presidente ucraino di vedere la sua immagine ormai sbiadita.