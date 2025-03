Usa, a Dallas la protesta contro le politiche anti-migranti di Trump

Protesta nel centro di Dallas, in Texas, contro le politiche sull'immigrazione dell'amministrazione Trump. "La gente non ha più paura. La gente si sta ribellando. E noi ci ribelleremo per l'America. Ci ribelleremo per ciò che rappresenta la statua della libertà", ha detto Domingo Garcia, presidente nazionale della LULAC (League of United Latin American Citizens). Altre manifestazioni sono state organizzate in diverse città degli Stati Uniti.