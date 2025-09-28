Logo Tgcom24
DOPO MESI DI RIABILITAZIONE

Uruguay, rilasciati in mare a Punta del Este nove pinguini di Magellano

Gli animali erano stati trovati arenati sulle coste del Paese sudamericano nei mesi scorsi, affetti da ipotermia e altri problemi

28 Set 2025 - 17:00
01:07 

Nove pinguini di Magellano sono stati liberati in mare a Punta del Este, in Uruguay, dopo mesi di riabilitazione. Gli animali erano stati trovati arenati sulle coste del Paese sudamericano nei mesi scorsi, affetti da ipotermia e altri problemi. La Società per la Conservazione della Biodiversità di Maldonado si è presa cura dei pinguini, fornendo loro assistenza veterinaria e cibo. Una parte fondamentale del processo di riabilitazione è stata attendere che il piumaggio dei pinguini riacquistasse l'impermeabilità necessaria per sopravvivere nel loro habitat naturale.

