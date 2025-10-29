Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Snack video
IN GIAMAICA

Uragano Melissa si abbatte su Montego Bay: l'aeroporto internazionale è devastato

Le autorità avevano preventivamente disposto la chiusura dei due principali aeroporti e di tutti i porti al traffico marittimo e crocieristico

29 Ott 2025 - 15:10
01:22 

L'uragano Melissa si è abbattuto con violenza su Montego Bay, in Giamaica, causando la distruzione del Sangster International Airport. Le immagini mostrano lo scalo gravemente danneggiato e inondato. Le autorità avevano preventivamente disposto la chiusura dei due principali aeroporti e di tutti i porti al traffico marittimo e crocieristico. Nonostante i disagi, la decisione è stata fondamentale per la sicurezza di personale e passeggeri. La tempesta ha costretto diverse compagnie di crociera a cancellare le tappe sull'isola, deviando le navi verso altri approdi caraibici.