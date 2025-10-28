Uragano Melissa, la Giamaica apre i rifugi: "Usateli, è di gravità storica"

E' la tempesta più potente nel mondo nel 2025, la più violenta mai registrata nei Caraibi in 174 anni di osservazioni. L'uragano Melissa, di categoria 5, sta per colpire la Giamaica con venti che superano i 250 chilometri orari e onde alte fino a quattro metri. Secondo i meteorologi, l’impatto previsto nelle prossime ore sarà così devastante che la Giamaica potrebbe non essere più quella che conosciamo ora. Le autorità parlano di catastrofe imminente e ordinano alla popolazione di rifugiarsi nei centri di emergenza. Tre le vittime registrate.