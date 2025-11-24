Uragano Melissa, a Cuba ancora migliaia di sfollati

A quasi un mese dal devastante passaggio dell'uragano Melissa, Cuba continua a fare i conti con le sue conseguenze. Nell'isola caraibica sono ancora migliaia gli sfollati, in particolare nella regione orientale, una delle più colpite dal ciclone. Secondo le Nazioni Unite, oltre 53mila persone non sono riuscite a rientrare nelle proprie abitazioni, di cui 7.500 vivono tuttora in rifugi ufficiali. Il quotidiano Granma ha riportato che più di 2.300 abitanti sono stati evacuati dalla zona del Río Cauto, mentre altre 750 persone hanno trovato ospitalità in case private. Molti residenti hanno perso tutto: case distrutte, mobili, vestiti e alimenti ancora sparsi tra le rovine. Nel comune costiero di Guamá, intere città appaiono ancora sconvolte dalla tempesta e dai danni provocati dalle dighe che hanno dovuto rilasciare enormi quantità d'acqua. Un mese dopo, l'emergenza continua, con comunità ancora isolate e famiglie in attesa di un ritorno alla normalità.