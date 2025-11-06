Uomo sviene nello Studio Ovale davanti a Trump

Un rappresentante di azienda è svenuto durante un evento nello Studio Ovale con Donald Trump. L'uomo è collassato improvvisamente ed è stato soccorso dai presenti. Lo staff della Casa Bianca ha allontanato i giornalisti, interrompendo il collegamento audio e video in diretta. La portavoce della presidenza Usa, Karoline Leavitt, ha fatto sapere che lo staff medico della Casa Bianca è "intervenuto prontamente", precisando che l'uomo "sta bene". Il presidente americano, durante l'evento, aveva annunciato che le aziende farmaceutiche Eli Lilly e Novo Nordisk avrebbero offerto a prezzi scontati i loro farmaci per la perdita di peso.