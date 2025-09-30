Logo Tgcom24
MORSI DURANTE L'IMMERSIONE

Uomo preda abituale degli squali? Si riaccende il dibattito

Torna la (controversa) domanda dopo l'ultimo caso avvenuto in Costa Rica

di Viviana Guglielmi
30 Set 2025 - 19:57
01:25 

L'ultimo caso è avvenuto in Costa Rica. Un biologo marino di 48 anni è stato aggredito da uno squalo durante un'immersione all'Isola del Cocco, Patrimonio dell'umanità e santuario di biodiversità. Stava cercando di applicare il tag di tracciamento quando l'animale si è girato mordendolo alla testa, al volto e alle braccia. Trasferito in ospedale dopo un viaggio estenuante di 650 chilometri tra mare e terra, il 48enne è ora in condizioni stabili. Un episodio che riporta al centro del dibattito una domanda controversa: possono esistere squali che imparano a vedere nell'uomo una preda abituale?

