THE GAME AWARDS 2025

Uno sguardo a 2XKO

Il picchiaduro di Riot Games svela le sue carte ai The Game Awards 2025.

12 Dic 2025 - 13:30
00:34 