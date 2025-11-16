Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
Il caso

Unifil: "Bersagliati da fuoco israeliano nel sud del Libano"

L'Idf sostiene di aver scambiato i caschi blu per "sospetti" a causa del maltempo

di Elia Milani
16 Nov 2025 - 21:48
01:30 

Un colpo sparato da un carro armato israeliano Merkava verso i caschi blu di Unifil. Un colpo caduto a soli 5 metri di distanza dai peacekeepers nell'area di El Hamames. Non ci sono feriti ma le Nazioni Unite accusano Israele di prendere di mira le truppe Onu mentre l'Idf sostiene di aver scambiato i caschi blu per "sospetti" a causa del maltempo. L'esercito libanese definisce l’episodio “una pericolosa escalation” e parla di violazione della sovranità libanese. “Abbiamo chiesto agli israeliani massima attenzione”, commenta il generale italiano Abagnara, comandante della forza di interposizione.

unifil
israele