Ungheria, in migliaia a Budapest per sostenere Orbán in vista delle elezioni

Migliaia di ungheresi si sono riuniti nelle strade di Budapest per manifestare il loro sostegno al premier Viktor Orbán, che a sei mesi dal voto parlamentare sembra destinato ad affrontare la competizione elettorale più agguerrita dei suoi 15 anni al potere. Il raduno, definito dagli organizzatori una "marcia per la pace", si è svolto in occasione della festa nazionale ungherese del 23 ottobre, che commemora la fallita rivolta antisovietica del 1956, repressa dall'Armata Rossa.