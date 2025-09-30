Logo Tgcom24
A Budapest

Ungheria, Ilaria Salis posta il video di una detenuta portata in tribunale in catene

L'eurodeputata di Avs: "Ennesimo processo-farsa contro i nemici politici di Orban"

30 Set 2025 - 17:22
00:32 

"L'inaccettabile barbarie in Europa. Ieri Maja è stata trascinata in catene al Tribunale di Budapest per l’ennesima udienza di questo processo-farsa contro i nemici politici di Orbàn. Pochi giorni fa ha denunciato perquisizioni umilianti in carcere". Lo scrive su Instagram l'eurodeputata di Avs Ilaria Salis, postando il video della donna, la detenuta tedesca Maja T., portata in aula in catene. "La deputata tedesca Isabelle Vandre - racconta Salis - ha potuto incontrarla per pochi minuti e ha constatato di persona il suo grave stato di salute. Dopo il ricovero in ospedale, il ritorno alle ordinarie condizioni di detenzione – 23 ore al giorno di isolamento totale, una vera e propria tortura bianca – la sta nuovamente consumando", ha aggiunto.

