Un turista ha provato a contattare una tribù isolata in India

Mykhailo Polyakov, un turista statunitense, è stato arrestato dalla polizia indiana per aver provato a incontrare la popolazione dell’isola di North Sentinel, nell’oceano Indiano, dove vive una delle tribù isolate più conosciute al mondo. L’isola è stata designata come riserva tribale protetta nel 1956 e visitarla è illegale. Si vuole infatti tutelare lo stile di vita e la salute dei suoi abitanti, che da millenni non hanno contatti significativi con il mondo esterno e molto probabilmente nessuna forma di immunità alle malattie che un visitatore potrebbe diffondere (anche un comune raffreddore potrebbe sterminare l’intera popolazione).