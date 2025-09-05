Un ostaggio israeliano: "Portateci indietro"

In dichiarazioni probabilmente dettategli dai suoi carcerieri il giovane implora"la sua liberazione. "Vogliamo tornare dalle nostre famiglie. Per favore, riportateci indietro"
La famiglia di Guy Gilboa-Dalal, ostaggio di Hamas, ha autorizzato la pubblicazione di parte di un video pubblicato dal gruppo terroristico. Il video completo include anche riprese di Alon Ohel, per la prima volta da quando è stato preso in ostaggio, ma la famiglia non ha autorizzato la diffusione delle immagini che lo ritraggono.
Nel filmato di 28 secondi, Gilboa-Dalal afferma che la data è il 28 agosto 2025 e che è detenuto dalle brigate Izz ad-Din al-Qassam di Hamas a Gaza City. Gilboa-Dalal è mostrato con i capelli corti, una camicia blu scuro e un'espressione di angoscia, mentre si copre il viso con le mani. In una parte del video, sembra seduto sul sedile posteriore di un'auto in superficie.
