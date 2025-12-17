Un malware su un traghetto Gnv, la Francia arresta un lettone

Un intrigo internazionale tra Roma, Parigi, Riga e Mosca che vede coinvolti una nave italiana, criminalità e spionaggio informatico. L'imbarcazione coinvolta è la Fantastic, di proprietà della compagnia genovese Gnv. Su segnalazione di quella società gli 007 italiani hanno inviato ai colleghi francesi un'informativa urgente su due marinai sospettati di essere spie sotto copertura per una potenza straniera non nota. Secondo un'esclusiva pubblicata da Le Parisien, i servizi segreti interni francesi sono saliti a bordo della nave – in quel momento nel porto di Sete, vicino a Montpellier - e hanno fermato i due marinai, trovandoli in possesso di un dispositivo dotato di un malware capace di prendere il controllo della nave e pilotarla a distanza. Uno dei due marinai, un bulgaro, è stato rilasciato, l'altro, lettone, è stato arrestato. Le accuse a suo carico sono: tentata intrusione nei sistemi informatici, associazione a delinquere per perseguire gli interessi di una potenza straniera e detenzione immotivata di dispositivi progettati per interferire nei sistemi automatici di navigazione.